(ANSA) – BOLOGNA, 23 AGO – Salgono i contagi in

Emilia-Romagna: sono 127 i nuovi casi di positività al

Coronavirus, individuati nelle ultime 24 ore grazie a 6.430. E

una persona è morta, in provincia di Ravenna.

Dei nuovi positivi, 68 sono asintomatici, 46 erano già in

isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 39 sono

stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 30,

invece, i nuovi contagi collegati a vacanze o rientri

dall’estero. Le province che presentano il maggior numero di

casi sono Bologna (29), Reggio Emilia (25), Piacenza (15),

Ravenna (12) e Ferrara (11).

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, tornano a

superare quota duemila: sono 2.034, il 95% dei quali in

isolamento a casa. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva,

mentre salgono a 77 quelli ricoverati negli altri reparti Covid,

due in più rispetto a ieri. (ANSA).



Fonte Ansa.it

