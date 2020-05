(ANSA) – PARIGI, 1 MAG – In Europa il coronavirus ha ucciso oltre 140.000 persone. E’ quanto risulta da un conteggio effettuato dalla France Presse.Tre quarti delle vittime europee si sono registrate in Italia, Regno Unito, Spagna e Francia. Con un totale di 140.096 morti (su 1.495.293 casi), l’Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19, che ha ucciso 234.987 persone in tutto il mondo. L’Italia con 28.236 morti e il Regno Unito con 27.510 sono i Paesi europei più colpiti, seguiti dalla Spagna con 24.824 vittime e dalla Francia con 24.594.



