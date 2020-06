(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita pari a 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. I tamponi effettuati sono stati 56.527, contro i 49.750 di ieri. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento generale. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989. Le nuove vittime sono 44, mentre ieri erano state 55; il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.345. I guariti e i dimessi arrivano a 176.370, con un incremento di 1.505 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 1.780. I malati di coronavirus sono 26.274, 1.211 meno di ieri quando il calo era stato di 1.512. Sono 209 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (11 meno di ieri) mentre i ricoverati con sintomi sono 3.594, con un calo di 153 rispetto a ieri, e quelli in isolamento domiciliare scendono a 22.471, con un calo di 1.047.



