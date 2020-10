(ANSA) – NAPOLI, 09 OTT – Notte in auto per centinaia di

persone in fila davanti ad una sede dell’ASL Napoli 1 per

sottoporsi al tampone per il Covid-19. Le persone in fila, in

attesa dell’apertura della struttura, si autogestiscono

inserendo nome e numero di ordine di arrivo su fogli attaccati

al cancello d’ingresso.

”Sono qui dall’una di notte – racconta un uomo accompagnato

dalla moglie uscito dall’auto per fumare una sigaretta – ed ho

il numero 62 e quando sono arrivato qui c’era gia’ traffico “.

La struttura allestita da giorni nel parco dell’ex ospedale

psichiatrico ‘ Frullone’ garantisce mille test al giorno a chi

e’ inserito dal proprio medico curante sulla piattaforma

informatica regionale ma anche a chi, comunque residente a

Napoli, chiede di essere sottoposto al tampone ritenendo di

avere sintomi o di essere stato in contatto con persone

infettate.

Alle sei, quando sulla collina della zona ospadaliera e’ ancora

buio, le persone segnate sui fogli all’ingresso sono gia’ più di

300 e quando alle 8 ai apre lo sportello per la distribuzione

dei numeri, nonostante i continui appelli al megafono da parte

delle guardie giurate di mantenere le distanze, ressa ed

assembramenti appaiono inevitabili. (ANSA).



