Dichiarazione del segretario generale della Uila-Uil, Stefano Mantegazza “Plastic e sugar tax vanno abolite e questa decisione deve essere inserita nel prossimo decreto che il governo approverà con le prime misure per rilanciare l’economia del paese”. È quanto dichiara il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza in merito alla bocciatura dell’emendamentoal decreto “Cura Italia” proposto in Parlamento.

“Lo abbiamo detto ai tempi della discussione in Parlamento e lo ribadiamo oggi” prosegue Mantegazza “sono due false tasse di scopo, utili solo ad aumentare di uno zero-virgola le entrate dello stato, al prezzo però di mettere in difficoltà le aziende italiane rispetto alla concorrenza straniera, con il rischio di delocalizzazione e perdita di occupazione, come già denunciato da Fai- Flai-Uila. Oggi, alla condizione di perdità di competitività dovuta all’entrata in vigore delle due nuove tasse, si è aggiunta la sciagura del Covid-19”.

“In un contesto come quello attuale, con bar e ristoranti chiusi e il paese che deve immaginare come far ripartire l’economia quando cesserà l’emergenza” conclude Mantegazza “c’è un motivo in più perché il governo faccia marcia indietro: questo non è il momento di aumentare la pressione fiscale,anzi è necessario ridurla. Il governo colga quindi questa occasione per cancellare due tasse che

rischiano in un paese stremato di creare decine di migliaia di disoccupati”.

