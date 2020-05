(ANSA) – NEW YORK, 3 MAG – I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.435, su 1,13 milioni di casi. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Un americano morto ogni 44 secondi nel mese di aprile per il coronavirus. A fare i conti è la Cnn.

Appello di George W. Bush all’unità di fronte alla “minaccia condivisa” del coronavirus. In un video di tre minuti, l’ex presidente repubblicano invita a mettere da parte le divisioni: “Ricordiamoci quanto sono piccole le nostre differenze di fronte a questa minaccia condivisa.



