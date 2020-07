(ANSA) – WASHINGTON, 24 LUG – Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 76.570 nuovi casi di coronavirus in un giorno, per un totale che ha superato i 4 milioni di casi. Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 1.225, per un totale di 144.167 vittime.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram