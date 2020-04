(ANSA) – ROMA, 17 APR – “Noi musicisti siamo come in un esercito quelli che suonano la carica, siamo trombettieri, poi ci sono i soldati veri e propri. In questa vicenda che ci coinvolge tutti spesso è stato fatto il paragone con una guerra.

Ecco, tra le tante, troppe vittime ci sono anche loro: gli infermieri. Aiutiamoli” è l’accorato appello di Claudio Baglioni per sensibilizzare a rivolgere donazioni ai familiari di chi con il coronavirus ha perso la vita. “Fanno un mestiere duro gli infermieri, di questi tempi durissimo. Sentite spesso musicisti, attori, personaggi pubblici rivolgersi alla platea per le donazioni, ecco io lo voglio fare per loro: c’è questo sito, noicongliinfermieri.org che cura ogni aspetto degli aiuti e vi invito ad entrare e trovare il modo, ciascuno per come può, di dare una mano”, conclude nel video visibile su youtube. (ANSA).



