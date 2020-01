(ANSA) – PECHINO, 30 GEN – E’ salito bruscamente da 170 a 212 il totale dei morti in Cina per il coronavirus. L’impennata del bilancio delle vittime è data da un nuovo record di 42 decessi in un solo giorno nella provincia di Hubei.



