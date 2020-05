(ANSA) – SAN PAOLO (BRASILE), 1 GIU – Sono oltre500 mila le persone contagiate da Covid-19 in Brasile, un numero inferiore solo agli Stati Uniti. I contagi sono 514.849, 16.400 dei quali registrati nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 480, che portano il totale delle vittime della pandemia a 29.314, al quarto posto dopo Usa, Regno Unito e Italia.

L’America Latina tutta, in piena pandemia da coronavirus, ha superato nelle ultime 24 ore la barriera di un milione di contagiati, raggiungendo 1.010.279 di casi confermati (+35.000), di cui 51.216 morti (+1.100). Preoccupante la situazione in Perù, seconda nazione più contagiata nella regione dopo il Brasile con 164.476 casi (+8.800) e 4.506 morti (+135).



