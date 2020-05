(ANSA) – SAN PAOLO, 8 MAG – Sono 610 i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che il totale delle vittime e’ di 9.146. I nuovi contagi sono 9.888, per un totale di 135.106.



