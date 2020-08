Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica risultando positivo al coronavirus. L’imprenditore, a quanto si apprende, ha lasciato l’ospedale a bordo di un mezzo privato, lontano dalla vista del gruppo di giornalisti e fotografi in attesa di fronte al padiglione solventi che lo ha ospitato in questi giorni. L’imprenditore, proprietario del Billionaire, resterà a Milano per il periodo di isolamento domiciliare, probabilmente ospite nella residenza di Daniela Santanchè, sua amica e senatrice di FdI, in zona Corso Vercelli. In un primo momento era intenzionato a trasferirsi subito nella sua casa di Montecarlo ma i medici gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal capoluogo lombardo.



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram