(ANSA) – FABRIANO, 26 SET – L’imprenditore Francesco

Merloni, fondatore e presidente onorario di Ariston Thermo

Group, ex parlamentare ed ex ministro dei Lavori pubblici, è

stato dimesso dall’ospedale Torrette di Ancona dove era stato

ricoverato il 27 agosto scorso per un peggioramento delle sue

condizioni di salute dopo essere risultato positivo al

coronavirus al ritorno da un vacanza in Sardegna con la

famiglia: aveva accusato alcuni sintomi, come la febbre, dopo un

periodo trascorso nella casa di famiglia a Porto Cervo e, per

motivi precauzionali, si era preferito ricoverarlo ad Ancona.

In ospedale ha anche trascorso il giorno del suo 95/o

compleanno, il 17 settembre scorso. Da quanto si apprende,

l’imprenditore non sarebbe ancora negativo al Coronavirus ma il

suo quadro clinico è decisamente migliorato, tanto da far

decidere i medici per la dimissione dal presidio ospedaliero

Torrette di Ancona. Francesco Merloni dovrà trascorrere il resto

della convalescenza nella sua casa di Fabriano e sarà sottoposto

a tampone per l’ufficiale guarigione. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram