(ANSA) – TORINO, 05 SET – Mascherina da indossare sempre,

balli di coppia consentiti solo ai congiunti, screening anche

all’uscita dai locali. Sono alcune delle proposte di Silb

Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di

spettacolo, riprese dall’Epat, per evitare che sia prorogato lo

stop alle discoteche stabilito durante la conferenza Stato

Regioni dello scorso 16 agosto e in vigore fino al prossimo 7

settembre.

“L’opinione comune che le discoteche siano state chiuse solo

nel mese di agosto – dichiara il presidente di Epat Torino,

Alessandro Mautino – non fornisce una idonea informazione

all’opinione pubblica. In verità le discoteche, tranne quelle

che hanno potuto per un breve periodo far ballare all’aperto,

sono chiuse dal 23 febbraio scorso, ovvero da oltre 6 mesi! Non

vi è nessuna azienda che possa sopportare una chiusura totale

così lunga, senza cadere in uno stato di insolvenza, anche solo

per i costi che continuano a correre senza nessuna attività:

tasse locali, affitti, consumi fissi. Per questo riteniamo

necessaria un’attenta riflessione del governo intesa alla

riapertura in sicurezza delle discoteche, accompagnata dagli

opportuni indennizzi per il periodo perso”. (ANSA).



