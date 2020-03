Il governo nazionale sospenda per 18 mesi tutti i provvedimenti esecutivi, così come ha annunciato di volere fare per le rate dei mutui con il prossimo decreto, atteso per domani – richiede Salvo Fleres, portavoce di Unità siciliana-LeApi –Le fasce più deboli della popolazione non possono subire, in aggiunta alle difficoltà non solo economiche prodotte dal Covid19, il peso di perdere la casa o l’impresa. Non possono loro e non può il tessuto sociale italiano.

Unità siciliana-LeApi chiede quindi vivamente al Consiglio dei Ministri di mostrare lungimiranza, inserendo nel decreto allo studio in queste ore anche questa misura di sostegno alle famiglie e alle imprese in maggiore difficoltà.”

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram