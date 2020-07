(ANSA) – TEHERAN, 18 LUG – In Iran da questa mattina entrano in vigore nuove misure supplementari anti-coronavirus, come la chiusura per una settimana di moschee, istituti educativi e culturali, palestre, caffè, parrucchieri ed estetisti. Nelle ultime 24 ore 2.166 persone sono state infettate da Covid-19, che portano il totale dei contagi a 271.606, con un totale di 13.979 decessi, 188 dei quali sono avvenuti ieri. Lo rende noto il ministero della sanità di Teheran.

La portavoce, Sima Lari, ha dichiarato che le persone in terapia intensiva al momento sono salite a 3.529, mentre quelle che sono guarite in totale ora sono 235.300, aggiungendo che i test eseguiti in tutto l’Iran sono finora 2 milioni e 123.518.

(ANSA).



