(ANSA) – WASHINGTON, 31 MAR – Nel lunedì nero degli Usa il numero dei decessi per coronavirus supera le 3.000 unità, con le ultime 500 vittime in sole 24 ore. I casi accertati, come emerge dai dati elaborati dalla John Hopkins University, sono oltre 161.000.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram