(ANSA) – LIMA, 10 GIU – Il ministero della Sanità peruviano ha reso noto che ieri il numero dei contagi nel Paese è cresciuto di 4.040 casi, raggiungendo quota 203.736. A questa cifra si aggiungono 5.738 morti (+167).

I contagiati sono per il 59,3% uomini e per il 40,7% donne, di cui 9.903 sono ricoverati in ospedale. Il Perù è il Paese dell’America latina che registra più casi dopo il Brasile.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram