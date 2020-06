(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Il ministero spagnolo della Sanità ha comunicato che nel paese si contano sette decessi per coronavirus e 134 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.322 morti in Spagna dall’inizio della pandemia e 245.938 contagi. (ANSA).



