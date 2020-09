(ANSA) – GENOVA, 29 SET – A Genova dal primo ottobre 2020

sarà attivo un ambulatorio ad accesso libero e gratuito nei

locali della Commenda di San Giovanni di Prè per l’esecuzione

del test rapido mediante tampone nasale (test antigenico) per

attività di screening a tutela della popolazione della città e

in particolare del centro storico dove da un paio di settimane è

emerso un cluster Covid-19. Lo annuncia la Asl 3 genovese in una

nota.

In questa prima fase i cittadini potranno accedere dalle ore

8 alle ore 14 e dal lunedì al venerdì. Per garantire il rispetto

delle norme anti-contagio, l’accesso verrà regolato dal

personale dell’ambulatorio mobile di Asl 3 che sarà presente nel

piazzale antistante l’edificio della Commenda.

L’attività è gestita dal Dipartimento di Prevenzione

dell’ASL 3 che prenderà in carico eventuali soggetti risultati “non negativi” per i successivi accertamenti previsti dai

protocolli sanitari.

Oltre a questa iniziativa Asl 3 con Regione Liguria e

d’intesa con il Comune di Genova, proporrà nei prossimi giorni

agli Istituti scolastici una verifica capillare su alunni,

insegnanti e personale di tutte le scuole del Centro Storico di

Genova. L’adesione è su base volontaria e prevede

l’acquisizione del consenso preventivo da parte dei genitori per

gli studenti minorenni. Questa modalità sarà a breve estesa

anche agli altri Istituti scolastici della città, con priorità

per le scuole interessate da casi di positività. Quanti

dovessero risultare non negativi saranno sottoposti a tampone

nasofaringeo (test molecolare) e presi in carico dal

Dipartimento di Prevenzione in attesa dell’esito. (ANSA).



Fonte Ansa.it

