(ANSA) – VENEZIA, 26 AGO – Nuova significativa crescita dei

contagi in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 147 positivi

al Coronavirus (22.190 la somma da inizio dell’epidemia) e 11

decessi in più (2.116). Lo afferma il bollettino della Regione.

I nuovi focolai di Covid scoperti in questi giorni, l’ultimo in

un’azienda di carni nel trevigiano, hanno fatto fare un balzo al

dato dei soggetti in isolamento, dai 6.076 di ieri ai 6.524

attuali, + 448. Salgono anche gli attualmente positivi, che

raggiungono quota 2.158 (+39). (ANSA).



Fonte Ansa.it

