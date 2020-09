(ANSA) – VENEZIA, 05 SET – Calano i nuovi contagi da Covid-19

in Veneto nelle ultime 24 ore, con 188 nuovi casi che portano il

totale a 23.765. Il dato emerge dal Bollettino regionale, che

segnala anche 4 morti in più, con il totale a 2.130.

Gli attuali casi positivi sono 2.877, 97 in più rispetto a

ieri, e i soggetti in isolamento domiciliare sono 8.305, dei

quali 144 risultano contagiati.

Stabile l’andamento dei ricoveri ospedalieri, con 150

pazienti in area non critica (-5), di cui 79 positivi, e 13 (-1)

in terapia intensiva, con 9 positivi. (ANSA).



