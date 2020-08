(ANSA) – ROMA, 22 AGO – “Da oggi sono attivi i box di

controllo con tampone anche al porto di Civitavecchia. Ma non

basta. Il Ministero della Salute e la Regione Sardegna devono

urgentemente predisporre controlli con tampone agli imbarchi dei

traghetti”. Così in una nota il presidente della Regione Lazio

Nicola Zingaretti. “Dai nostri dati – aggiunge – i positivi

asintomatici agli sbarchi sono moltissimi, ma coloro che vengono

eventualmente contagiati in viaggio non è possibile

intercettarli allo sbarco perché il contagio si manifesta solo

dopo alcuni giorni. Sono persone asintomatiche che stanno bene

ma possono essere veicolo di contagio per altri familiari e

persone fragili. C’è un dato tecnico scientifico da tenere in

considerazione. Fare viaggiare i traghetti con questa

promiscuità è un errore perché moltiplica i contagi di persone

che poi tornano alle loro case in tutta Italia. Ecco perché –

conclude Zingaretti – è fondamentale fare i tamponi rapidi agli

imbarchi ed eventualmente far scattare la quarantena a terra o

iniziare l’isolamento già nelle navi” (ANSA).



Fonte Ansa.it

