(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 13 AGO – Nove nuovi casi positivi

al coronavirus sono stati rilevati, anche tra i sanitari,nel

Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Lo ha

comunicato in serata la direzione dell’ospedale informando che è

stato deciso di “intensificare le misure di sicurezza già

adottate”. “Si sta inoltre procedendo – è detto in un comunicato

– a sottoporre a tampone tutti i ricoverati e tutto il

personale, a partire dai reparti interessati. La nuova

contingenza obbliga la restrizione delle presenze di familiari

ed accompagnatori dei pazienti all’interno dei presidi

ospedalieri del Gom e l’attivazione di un unico ingresso al fine

di monitorare in modo più efficace, attraverso l’installazione

di uno specifico portale termo scanner, le persone che devono

inderogabilmente fruire dei servizi sanitari nonché il personale

ospedaliero.Fino ad ulteriore comunicazione, sono nuovamente

sospese le attività specialistiche ambulatoriali e l’attività

intramoenia”.

I nove nuovi casi sono stati rilevati nelle ore successive alla

trasmissione del bollettino quotidiano alla Regione Calabria ed

alla sua conseguente pubblicazione attraverso i canali

ufficiali. “Di fronte a tale incremento, che coinvolge tra gli

altri anche operatori sanitari – riporta ancora il comunicato –

è stato deciso di intensificare le misure di sicurezza già

adottate”. La direzione aziendale del Gom “invita la popolazione

ad usufruire dei servizi ospedalieri, in particolare del Pronto

Soccorso, solo in caso di effettiva necessità al fine di evitare

che l’ospedale possa diventare un potenziale centro di

diffusione del contagio. Infine, in considerazione della

delicatezza del ruolo ricoperto nel contrasto alla pandemia, la

Direzione invita tutti gli operatori sanitari a comportamenti e

stili di vita adeguati alla necessità”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

