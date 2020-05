(ANSA) – BOGOTA’, 6 MAG – Il presidente della Colombia Iván Duque ha annunciato ieri sera la decisione del governo di prorogare, per la terza volta dal 25 marzo, la quarantena sociale obbligatoria nel Paese, che resterà in vigore fino al 25 maggio.

In un discorso trasmesso in tv, il capo dello Stato ha comunque assicurato che “durante questa nuova fase di isolamento sociale, sarà autorizzato l’avvio dell’attività produttiva di vari settori industriali, e quella di compravendita di beni necessari alla popolazione”.

Oggi più che mai, si è raccomandato Duque, “dobbiamo essere capaci di recuperare spazi sempre maggiori di attività produttiva, facendolo tuttavia con responsabilità e continuando a proteggere la vita e la salute dei cittadini”.

Il ministero della Sanità colombiano ha diffuso l’ultimo rapporto sulla pandemia da coronavirus da cui emerge che i contagiati nel Paese sono 8.613, di cui 378 morti.



