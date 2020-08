(ANSA) – CATANZARO, 13 AGO – Aumentano i casi di coronavirus

in Calabria. Sono 12,nelle ultime 24 ore – riferisce il

Bollettino della Regione – le persone risultate positive che

portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia a

1.316.

Nella regione, ad oggi sono stati effettuati 129.359

tamponi, di cui 128.043 con esito negativo.Territorialmente, i

casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto, 2

in isolamento domiciliare, 184 guariti e 33 deceduti; Cosenza:

uno in reparto, 25 in isolamento domiciliare, 437 guariti e 34

deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 27 in isolamento

domiciliare, 270 guariti e 19 deceduti; Crotone: 4 in isolamento

domiciliare, 114 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in

isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate

sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro

presenza sul territorio regionale sono in totale 9.624. (ANSA).



Fonte Ansa.it

