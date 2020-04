(ANSA) – WASHINGTON, 4 APR – Nuovo triste record negli Stati Uniti, dove – secondo i dati della Johns Hopkins University – le vittime da coronavirus in 24 ore sono state 1.480. In totale i decessi da quando si è diffusa la pandemia nel Paese sono 7.157, di cui 3.000 a New York. I casi accertati in tutto il Paese sono 277.965, le persone guarite sono 9.863.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram