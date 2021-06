(ANSA) – AOSTA, 18 GIU – E’ attesa il prossimo 20 settembre

la sentenza del processo di secondo grado su un presunto giro di

corruzione in Valle d’Aosta. Durante l’udienza di oggi, in Corte

d’appello a Torino, è previsto che gli avvocati difensori

termineranno le proprie arringhe.

Nelle scorse udienze il sostituto procuratore generale

Giancarlo Avenati Bassi ha chiesto la condanna a quattro anni e

due mesi di reclusione per il grossista alimentare Gerardo

Cuomo, a cinque anni di reclusione ciascuno per l’ex presidente

della Regione Augusto Rollandin, attuale consigliere regionale

di minoranza, e per l’ex consigliere delegato del Forte di Bard

Gabriele Accornero, oltre alla conferma della sentenza di primo

grado per Simone D’Anello, libero professionista di Aosta (2

anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione) , Salvatore d’Anello,

artigiano edile aostano (5 mesi e 10 giorni) e Davide Bochet,

imprenditore di Saint-Pierre (5 mesi e 10 giorni).

In caso di condanna, in base alla legge Severino, Rollandin

rischia la sospensione di 12 mesi dalla carica di consigliere

regionale, dopo quella di 18 mesi già subita dopo la pena

inflitta in primo grado (quattro anni e sei mesi per

corruzione). (ANSA).



Fonte Ansa.it