“Sono tornati in diverse città d’Italia, soprattutto a Milano, i cortei dei ‘pacifisti picchiatori’ che attaccano le forze dell’ordine di cui, sinceramente, non si sentiva affatto la mancanza. E’ la solita vergogna, l’apoteosi dell’ipocrisia, solo e unicamente la scusa per vomitare odio e violenza contro ‘bersagli’ con la divisa che rappresentano tutto ciò che i soliti delinquenti non possono rispettare né sopportare: le regole, lo Stato, le leggi, l’ordine e la sicurezza, i cittadini onesti che subiscono la loro prepotenza. Decine di colleghi sono rimasti feriti, finiti in ospedale per aver fatto il loro dovere, con referti di ogni genere, qualcosa che ormai è diventato insopportabile. Nessuno osi tirare in ballo i nobili principi alla base di manifestazioni che, ancora una volta, si sono dimostrate solo la maschera di una follia inaccettabile, con città prese d’assalto e devastate, cittadini messi in pericolo, forze dell’ordine bersagliate a rischio della loro incolumità. Questi criminali saranno identificati e devono essere puniti severamente senza che gli si consenta di partecipare più a manifestazioni. Così come è ugualmente indispensabile che chi vuole veramente sostenere solo le proprie idee pacificamente trovi il modo per tenere fuori questi delinquenti, rimanendo dalla parte giusta, e cioè dichiaratamente a fianco delle forze dell’ordine che saranno sempre presenti per garantire il loro diritto di esprimere le loro idee”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo le violenze perpetrate contro le forze dell’ordine durante i cortei ProPal organizzati oggi in diverse città. A Milano, in particolare, la situazione più grave, con lanci di sanpietrini, pali, pietre e oggetti di ogni genere contro i poliziotti, moltissimi dei quali sono rimasti feriti alcuni, in modo serio.