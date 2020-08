(ANSA) – LODI, 12 AGO – Tre ragazzi di Lodi e 7 di Brescia

sono risultati positivi al Covid dopo una vacanza sull’isola di

Pag, in Croazia. I bresciani hanno fatto rientro in Italia

lunedì, mentre i lodigiani, a oggi asintomatici, erano in una

compagnia di 150 giovani, soprattutto studenti, alcuni dei quali

sono stati male al rientro in Italia, dopo essere stati in

Croazia dal 25 luglio al primo agosto scorso. L’Ats di Milano è

attualmente al lavoro per cercare di avere chiara la mappa del

contagio. Intanto, a Lodi diverse persone che stavano per

partire per Ferragosto proprio per la Croazia stanno cercando di

disdire la vacanza. (ANSA).



