(ANSA) – SEULO, 03 AGO – Paura a Seulo per il ritorno del

Covid. Si tratterebbe di un solo caso positivo, ma la

preoccupazione è legata al fatto che in centotrenta, in paese,

erano a una festa alla quale era presente anche la persona

colpita dal virus. “Abbiamo diviso i partecipanti in tre fasce

di rischio – spiega all’ANSA il sindaco Enrico Murgia – dai

contatti più vicini e parenti agli altri, che erano magari solo

presenti e hanno scambiato solo due parole con la persona

colpita”. Il primo cittadino precisa che il positivo aveva

completato la somministrazione del vaccino lo scorso 12 luglio.

“Ora – annuncia Murgia – stiamo attivando, in collaborazione

con l’Ats, uno screening per capire se ci sono stati contagi”.

Non prevista per ora un’ordinanza con nuove restrizioni. “Sarà

più che altro un invito ai partecipanti alla festa a rispettare

la quarantena per dieci giorni e a indossare la mascherina

all’aperto – chiarisce il sindaco – Un invito perché la comunità

si sta comportando in maniera molto responsabile. La festa si è

svolta in un locale molto ampio, siamo fiduciosi e stiamo

vivendo questo momento in maniera serena”.

Il ritrovo si è svolto sabato, ma la persona risultata

positiva, che non tornava in paese da almeno dieci mesi, ha

accusato i primi sintomi la domenica. Rilevata la positività con

un kit fai da te (poi confermata da ultieriori verifiche) ha

subito avvisato il sindaco Murgia. Ora corsa ai tamponi:

potrebbero essere effettuati già stasera nella palestra

comunale. (ANSA).



Fonte Ansa.it