(ANSA) – BOLOGNA, 25 DIC – Sono 2.127 – 163.290 dall’inizio

dell’epidemia – i nuovi casi di positività al coronavirus

registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su 10.861

tamponi eseguiti: 976 sono asintomatici, 502 dei quali

individuati grazie all’attività di contact tracing, Guardando

alla situazione dei contagi nelle province, Bologna è in testa

con 458 nuovi casi seguita da Modena (363), Rimini (235),

Ravenna (194), Reggio

Emilia (168), Cesena (156), Ferrara (155),Piacenza (124), Parma, Imola (76) e Forlì (74).Sul fronte delle persone guarite, queste risultano essere381 in più rispetto a ieri, raggiungendo la quota complessiva di96.910 unità mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono1.681 in più e ad oggi ammontano a 58.980. I pazienti ricoveratiin terapia intensiva sono 206, 5 in più rispetto a ieri mentrecalano di 7 unità quelli ricoverati in altri reparti Covidtoccando la cifra complessiva di 2.711 unità.Da ieri, infine, si registrano 65 nuovi decessi compresi trai 47 anni di un uomo nel Bolognese e i 101 anni di una donna nelRiminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi inregione sono stati 7.400. (ANSA).

Fonte Ansa.it

