(ANSA) – CAGLIARI, 08 APR – “Non siamo qui per chiedere

niente: noi vogliamo solo riaprire, continuare a lavorare”. Lo

ha detto più volte Fabio Macció al megafono nella manifestazione

di protesta che ha portato questa mattina in piazza Garibaldi a

Cagliari circa duecento persone. La mobilitazione riguarda bar e

ristoranti, ma è estesa anche a palestre, piscine, società

sportive, teatri, cinema, spettacoli viaggianti. “Noi non

vogliamo organizzare rivolte – ha chiarito Macció – figuriamoci

se vogliamo andare contro altri lavoratori in divisa. Vogliamo

però che la politica si confronti con noi e prenda decisioni per

risolvere la situazione di tante famiglie che non ce la fanno

più”.

Molti si sono presentati con le magliette bianche, un modo

per segnalare che il movimento non ha colori politici. I

partecipanti hanno cominciato a riempire la piazza dalle 9. E il

sit in si sta svolgendo nel pieno rispetto delle misure anti

Covid: tutti a distanza. Un comitato nato spontaneamente dalla

forza della disperazione: un logo con i Quattro Mori. E due

messaggi: “Forza Sardegna” e “Tutti in piazza”.

“Insieme – spiegano i promotori – diciamo basta alle

chiusure, basta alla rovina delle aziende, basta alla

cancellazione dello sport e della cultura”. Non solo bar e

ristoranti. Il movimento chiede anche la “liberazione”‘di

palestre, piscine, sale convegni, teatri, cinema. Con un

messaggio finale: “Salviamo le nostre aziende, la cultura, lo

sport, la musica e l’intrattenimento”. Appeso in piazza un

maxi-striscione: “Se dopo un anno siamo ancora rossi avete

chiuso le attività sbagliate”. (ANSA).



