(ANSA) – FIRENZE, 18 AGO – In Toscana sono 10.885 i casi di

positività al Coronavirus, 31 in più rispetto a ieri (15

identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di

screening), tra questi 5 sono rientrati dall’estero, di cui 3

per motivi di vacanza (più 3 contatti). L’età media dei nuovi

casi odierni è di 42 anni circa e, per quanto riguarda gli stati

clinici, il 32% è risultato asintomatico, il 47%

pauci-sintomatico e il 16% con sintomatologia lieve. I tamponi

eseguiti hanno raggiunto quota 474.476, 3.425 in più rispetto a

ieri. Gli attualmente positivi sono 718, +4,5% rispetto a ieri.

Oggi non si registrano nuovi decessi, restano quindi 1139 i

deceduti dall’inizio dell’epidemia.

A livello territoriale si registrano 9 casi in più a Firenze,

3 a Prato, 8 a Massa, 4 a Lucca, 4 ad Arezzo, 3 a Siena. Sono

12, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 12 nella

Nord Ovest, 7 nella Sud est. Complessivamente, 698 persone sono

in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi o ne sono

privi. Sono 1.775 (+41) le persone, anche loro isolate, in

sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

I ricoverati nei posti letto covid oggi sono 20 (+5), 4 in

terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone

complessivamente guarite sono 9.028 (stabili rispetto a ieri).

(ANSA).



Fonte Ansa.it

