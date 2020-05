(ANSA) – ROMA, 20 MAG – Sono 161 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.330. Ieri l’aumento era stato di 162 vittime. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Il numero totale dei contagiati, comprensivo di attualmente positivi, vittime e guariti, sale a 227.364, cioè 665 più di ieri, dei quali 85.775 sono stati registrati in Lombardia. Ieri l’incremento nazionale era stato di 813 casi. Oggi non sono stati registrati positivi in Umbria, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e nella provincia autonoma di Bolzano. I malati attuali sono 62.752, con un calo di 2.377 che è più forte di quello di ieri, quando era stato di 1.424. Salgono a 132.282 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 2.881. Martedì l’aumento era stato di 2.075. Migliora il dato dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 676, 40 meno di ieri.



