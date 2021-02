(ANSA) – ROMA, 06 FEB – Nelle ultime 24 ore sono stati

13.442 – in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri – i test

positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo il

monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. Le vittime

sono 385, sette in più di ieri. (ANSA).



Fonte Ansa.it

