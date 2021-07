(ANSA) – BOLZANO, 20 LUG – Continua a crescere, dopo la ‘pausa’ del fine settimana, il numero dei casi covid in Alto

Adige. Nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti 39: 22

analizzando 765 tamponi pcr e 17 tramite 3021 test antigenici. I

nuovi guariti sono appena 24. Cala invece da 9 a 7 il numero dei

pazienti nei normali reparti ospedalieri e la terapia intensiva

resta vuota. In aumento invece il numero di altoatesini in

quarantena, che ieri erano 476 e oggi sono 526. (ANSA).



Fonte Ansa.it