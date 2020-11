(ANSA) – CASTELBELLINO, 23 NOV – Torna ad accendersi l’8

dicembre l’Albero luminoso del Natale, l’abete verde più grande

delle Marche, lungo i fianchi delle colline di Castelbellino

(Ancona), con numeri da record: 73 neon perimetrali, un

dislivello di quota dalla punta al fondo valle di 134 metri,

lunghezza 434 metri, una superficie di 21.360 mq e 7mila metri

di cavi. Da anni simbolo del Natale in

Vallesina, il grandealbero diventa quest’anno un “messaggio di speranza e divicinanza ai malati, alle loro famiglie e ai medici che negliospedali combattono”, spiegano gli organizzatori del Comitato ‘Castelbellino il Paese dell’Albero composto da Pro Loco,Circolo I Maggio e Banda Musicale.“Pur con l’emergenza in atto, – fanno sapere – d’intesa conil Comune, abbiamo deciso di non mollare, il virus non puòspegnere la speranza. Abbiamo deciso di far risplendere almenol’albero in un anno che è stato così buio”. Nessunfesteggiamento, annullati i mercatini natalizi, l’alberoluminoso sarà “un messaggio di resilienza che dalla collinaraggiungerà tutta la Vallesina e chi viaggia sulla Ss76”.(ANSA).

