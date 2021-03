(ANSA) – NUORO, 03 MAR – Su 3mila test effettuati in due

giorni a San Teodoro – il comune gallurese in zona rossa dal 25

febbraio dopo una ordinanza della sindaca Rita Dereta – i

laboratori della Assl di Sassari hanno accertato solo 5 nuovi

casi di positività al Covid 19 dall’esito dei tamponi

molecolari. Le analisi andranno avanti in quanto si sospetta

che tutte e cinque

Advertisements

le persone positive appartengano al primofocolaio, in cui era stato accertato un caso di variante inglese“Dobbiamo aspettare gli esiti di ulteriori approfondimentiper avere conferma di casi di variante inglese – ha dettoall’ANSA la prima cittadina – Verosimilmente il ceppo è lostesso, partito da un focolaio inziale con un caso accertato diquesta mutazione. Le restrizioni da zona rossa andranno avantifino al 10 marzo per quanto riguarda la scuola: il primo casodi variante inglese è stato diagnosticato a una giovane in etàscolare. Per tutto il resto pensiamo ad una riapertura gradualema lavoreremo con Ats per capire fino a dove possiamospingerci”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram