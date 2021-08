(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Sono 7.260 i positivi ai test Covid

individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero

della Salute. Ieri erano stati 7.162. Sono 55 invece le vittime

in un giorno, rispetto alle 69 di ieri. Sono 206.531 i tamponi

molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle

ultime 24. Ieri erano stati 226.423. Il tasso di positività è

del 3,5%, stabile rispetto al 3,1% di ieri.

Nella somma complessiva delle nuove vittime nell’ultimo

bollettino sono stati conteggiati dieci decessi in più, che

riguardano i giorni precedenti (8 in Calabria e due in Sicilia).

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.464.005, i morti

128.634. I dimessi e i guariti sono invece 4.204.869, con un

incremento di 5.465 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi

salgono a 130.502 con un aumento di 1.720 casi nelle ultime 24

ore.

Infine, sono 460 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,

18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi

giornalieri sono 40 (ieri erano 50). I ricoverati con sintomi

nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più.

(ANSA).



Fonte Ansa.it