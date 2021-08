(ANSA) – UDINE, 10 AGO – Oggi in Friuli Venezia Giulia su

4.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovi contagi

con una percentuale di positività del 1,28%. Sono inoltre 1.181

i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati

rilevati 19 casi (1,61%). Nella giornata odierna non si

registrano decessi; ci sono 3 persone ricoverate in terapia

intensiva, mentre i pazienti in cura in altri reparti sono 27.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo

Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente

suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.013 a Udine, 672 a

Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.014, i

clinicamente guariti 121, mentre le persone in isolamento

risultano essere 834.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono

risultate positive complessivamente 108.790 persone con la

seguente suddivisione territoriale: 21.538 a Trieste, 50.911 a

Udine, 21.700 a Pordenone, 13.198 a Gorizia e 1.443 da fuori

regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state

rilevate le positività di due infermieri e un terapista della

riabilitazione di Asfo; un infermiere di Asugi e un infermiere

di Asufc.

Non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle

strutture residenziali per anziani, mentre è stato rilevato un

caso di positività tra gli operatori delle stesse. (ANSA).



Fonte Ansa.it