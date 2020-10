(ANSA) – BARI, 26 OTT – In tanti, nel centro della movida

barese, hanno abbassato le saracinesche alle 18, come prevede il

nuovo Dpcm con le misure anti-Covid che entra in vigore oggi.

Anche tutti quei gestori di bar che potrebbero restare aperti

per asporto e domicilio hanno deciso di chiudere alle 18, come

il locale “La biglietteria” nel quartiere Umbertino, con gli

ombrelloni chiusi, e i tavoli e le sedie che ogni sera

ospitavano decine di giovani vuoti e nell’ombra. Sempre

nell’Umbertino c’è una gelateria, Esagelato, inaugurata l’8

luglio, dopo il lockdown, “siamo nati con

la mascherina” diconoi gestori, che fin dall’inizio ha attivato una app per leordinazioni da remoto, facendosi trovare pronta ad affrontarequesta nuova fase di chiusura anticipata.Anche quasi tutti i locali di ristorazione della cittàvecchia del capoluogo pugliese hanno deciso di chiudere deltutto. In pochi, pur dismettendo tavoli e sedie perché non èconsentita l’apertura delle attività al pubblico, hanno lasciatole saracinesche alzate in attesa di clienti per l’asporto o perqualche telefonata per consegnare cibi e bevande a domicilio.All’esterno del McDonald’s qualcuno è in coda all’esterno adaspettare il suo turno, come alle paninoteche ambulanti. Lepiazze e le strade di solito molto animate, sono deserte,illuminate solo dai lampioni perché le luci dei locali sonospente. A riempirne gli angoli ci sono le pattuglie delle forzedell’ordine in presidio. (ANSA).

Fonte Ansa.it

