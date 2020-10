(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Mini lockdown nella provincia di

Latina per 14 giorni. Il presidente della Regione Lazio ha

firmato l’ordinanza in vigore da mezzanotte che prevede il

contingentamento a 20 persone per le feste e cerimonie

religiose, il numero massimo di 4 ospiti a tavolo per ristoranti

e locali e la chiusura alle ore 24 per pub bar e ristoranti.

Scattati anche il divieto di assembramento davanti scuole,

luoghi e uffici pubblici e lo stop delle visite ai pazienti

ricoverati in strutture sanitarie o sociosanitarie. Previsto

anche il contingentamento per chi frequenta palestre e scuole da

ballo. Infine si invita a favorire lo smart working. (ANSA).



