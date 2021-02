(ANSA) – PESCARA, 13 FEB – A Pescara la pressione sul sistema

sanitario si fa sempre più forte a causa dell’impennata di

contagi, complice la circolazione diffusa della variante

inglese. In media 30 al giorno gli accessi in ospedale da parte

di pazienti che necessitano di ricovero: più di uno all’ora. Tra

le persone ospedalizzate anche 30enni e 40enni con sintomi

acuti. In affanno tutta la catena

di gestione dell’emergenza,dal 118 al pronto soccorso e al Covid Hospital. Nel sottolineareche “Pescara sta vivendo il momento più delicato dall’iniziodella pandemia”, il referente regionale per le emergenze edirettore del Pronto soccorso, Alberto Albani, afferma che “ciaspettiamo un ulteriore peggioramento”.Il Covid Hospital – struttura realizzata in tempi record inprimavera – è al completo: decine i pazienti già trasferiti inaltri ospedali, soprattutto all’Aquila. I posti che si liberanocon le dimissioni e con i decessi non sono sufficienti adaccogliere i nuovi pazienti. La situazione è talmente criticache molte persone attendono in pronto soccorso anche più di ungiorno prima di poter essere ricoverate.“Stiamo vedendo gli effetti dei comportamenti sbagliati dellascorsa settimana e dei giorni precedenti – afferma Albani – Lazona gialla non deve essere vista come un ‘liberi tutti’. Se cisi comporta nel modo adeguato si tratta di misure che consentonoall’economia di reggere, ma è fondamentale il rispetto delleregole. Invece abbiamo assistito a scene assurde e oggi nevediamo gli effetti. Ci attendiamo un ulteriore peggioramentoper la prossima settimana”, conclude. (ANSA).

Fonte Ansa.it

