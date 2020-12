E’ a rischio la riapertura degli impianti di sci il 7 gennaio. Il Comitato tecnico scientifico ha presentato una serie di osservazioni al protocollo messo a punto a fine novembre dalle Regioni, chiedendo che venga rivisto e reso più aderente al sistema della divisione in fasce previsto dall’attuale normativa. In ogni caso, il Cts ricorda che è ancora necessaria la “massima cautela” e che per ogni decisione che

verrà presa sarà fondamentale l’analisi degli indici epidemiologici. Una nuova riunione è prevista per la settimana prossima.

Fonte Ansa.it

