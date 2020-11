(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 19 NOV – Nell’ex Caserma dei

Carabinieri di Termoli, in via Martiri della resistenza,

attivato uno spazio per i senzatetto positivi al Covid-19. La

conferma arriva dagli assessori comunali al Turismo Michele

Barile e alle Politiche sociali Silvana Ciciola.

Gli alloggi un tempo utilizzati dalle famiglie dei militari in

servizio in città, attualmente sono attivi a sostegno delle

persone senza una fissa

Advertisements

dimora.La struttura, operativa dallo scorso mese di settembre in viaMartiri della Resistenza, ha oggi 4 ospiti fissi e, di recente,a seguito della positività di uno dei ricoverati, anche unappartamento separato dall’area comune per permetterel’isolamento e la quarantena dei senzatetto affetti dacoronavirus.Sono 3 le camere per 9 posti letto a disposizione di cui unod’emergenza. Per potervi accedere è necessaria una richiestaall’assessorato comunale alle Politiche sociali. E’ possibileessere alloggiati per 21 giorni e poi proseguire suautorizzazione dell’assessorato. Per il primo ingresso nellastruttura è richiesto il tampone con esito negativo per coloroche non hanno informazioni in tal senso, sono i volontaridell’associazione Val Trigno, gestori del dormitorio, aoccuparsi della procedura segnalandoli all’ufficio igienedell’Asrem che li chiama dopo 48 ore. Per tutti all’ingresso lamisurazione della temperatura corporea, consegnate mascherine achi ne è sprovvisto e gel igienizzante per le mani. Neldormitorio sono presenti i volontari giorno e notte e si puòaccedere dalle 19.30 alle 20.30. Le stanze vengono lasciate alle7.30 del mattino. All’arrivo, ai senzatetto è consegnato un kitsigillato contenenti lenzuola pulite. Ogni mattina l’alloggioviene sanificato. Spesso gli ospiti chiedono di collaborare conle attività di pulizia.“La gestione della struttura – spiega l’assessore Michele Barile– avviene secondo le normative tese al contenimento delCovid-19″. Per l’assessore alle Politiche sociali SilvanaCiciola:”non si lascia solo nessuno. Abbiamo appena concesso adalcune famiglie disagiate della città dei buoni spesa. Stiamolavorando su più fronti”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram