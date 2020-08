(ANSA) – NAPOLI, 21 AGO – Sono partiti oggi all’aeroporto di

Napoli-Cadopichino i controlli, con i tamponi, ai passeggeri

provenienti dall’estero, ed in particolar modo da Croazia,

Grecia, Malta e Spagna. Tra i primi a sottoporsi ai controlli

sono stati alcune passeggeri, per la maggior parte giovani e

napoletani, provenienti da Mykonos. Poi quelli provenienti da

Barcellona ed infine i passeggeri di un volo partito da Malta.

All’aeroporto di Capodichino sono state attrezzate due

postazioni: la prima a ridosso del varco ‘Arrivi’ e un’ altra al

terminal B. L’attività hanno visto impegnato il personale

medico dell’Usmaf, il personale sanitario di tutte le Asl della

Campania con il supporto dei volontari della Protezione civile

regionale, del 118 e della Croce Rossa Italiana. All’esterno gli

agenti della polizia di Stato.

I passeggeri che hanno deciso di sottoporsi a controllo hanno

dapprima compilato una scheda con i dati anagrafici e quelli

relativi al soggiorno all’estero. Poi una volta raggiunte le due

postazioni hanno effettuato il tampone, il cui risultato sarà

pronto e comunicato direttamente agli interessati nelle

successive 48 ore.

Nell’attesa dell’esito i viaggiatori, come previsto

dall’ordinanza del presidente della Giunta regionale, Vincenzo

De Luca, andranno in isolamento fiduciario. La quarantena,

ovviamente, sarà interrotta alla comunicazione dell’esito

negativo del tampone. All’aeroporto di Capodichino sono 14

arrivi gli aerei giornalieri provenienti dai quattro Paesi

esteri con un flusso di circa 110 viaggiatori per volo.

Tra i numerosi viaggiatori che hanno deciso di sottoporti al

tampone anche una coppia di turisti spagnoli. Trentadue anni

lui, trentaquattro lei sono entrati nella postazione accanto al

varco “Arrivi” ed in pochi secondi hanno terminato tutte le

procedure.

Le operazioni stanno andando avanti, fino a questo momento,

con regolarità. I tempi di attesa sono abbastanza contenuti.

(ANSA).



