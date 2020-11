(ANSA) – MILANO, 16 NOV – Un gran numero di auto in coda di

primo mattino quando verso le 8 sono iniziate le operazioni, poi

l’afflusso si è gradualmente ridotto nel giro di tre ore: è

trascorsa senza particolari problemi la prima giornata nel drive

through per i tamponi per il coronavirus più grande d’Italia,

quello allestito a Milano dall’Esercito nel parcheggio del parco

Trenno e dedicato

a studenti e personale scolastico.Aperta da lunedì a sabato, dalle 8 alle 14, questa strutturaconsentirà di effettuare fino a 800 tamponi al giorno. Nelparcheggio di circa 20mila metri quadri, i militaridell’Esercito in forza al Comando di Reazione Rapida della Natoin Italia hanno allestito 8 linee per i test rapidi antigenici,a cui si accede senza scendere dalla propria auto. Il risultatoarriva nel giro di un quarto d’ora e, in caso di positività, cisi sottopone subito al tampone molecolare.Il Centro ospedaliero militare di Milano mette a disposizioneil personale medico e sanitario mentre l’Asst Santi Paolo eCarlo gestisce tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi,oltre all’analisi dei tamponi molecolari. (ANSA).

Fonte Ansa.it

