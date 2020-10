(ANSA) – GENOVA, 17 OTT – Mascherine usate per nascondere la

droga o, smontando il ferretto da stringere al naso, per aprire

le manette. L’allarme è partito dall’Interpol ed è passato al

ministero dell’Interno che ha mandato una circolare a tutte le

questure d’Italia e alle altre forze dell’ordine.

“Non abbiamo avuto ancora casi di aperture delle manette – si

legge nel documento – ma invitiamo tutti gli operatori a

prestare la massima attenzione nelle fasi del fermo, trasporto e

sorveglianza delle persone sottoposte a controllo di polizia. Al

momento le segnalazioni sono arrivate dall’estero”. Da Bruxelles

è stato allegato anche un video che mostra come il ferretto

possa essere usato per aprire le manette. (ANSA).



Fonte Ansa.it

