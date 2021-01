(ANSA) – NUORO, 04 GEN – E’ iniziata questa mattina in

Ogliastra la grande campagna di screening promossa dalla Regione

con la collaborazione del microbiologo e ordinario

dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, che coinvolgerà la

popolazione dei 23 comuni del territorio, denominata “Sardi e

Sicuri”. Elevato il numero delle persone che hanno aderito

all’iniziativa: “L’obiettivo è arrivare a testare oltre 30mila

persone in due giorni, oggi e

Advertisements

domani – spiega all’ANSA ilcommissario Ares-Ats Sardegna Massimo Temussi – la speranza è diraggiungere il 65% della popolazione che in parte ha effettuatodei test organizzati dalle singole amministrazioni. In questocaso alcuni Comuni hanno adottato un sistema di prenotazione supiattaforma e we ma ci sono anche molte persone che si stannopresentando volontariamente nei punti prescenti – aggiunge – aTortolì già 500 prenotazioni, a Lanusei 2500, ad esemmpio”.Tra oggi e domani saranno effettuati test antigenici rapidiin 46 postazioni da 180 operatori in servizio. Nel corso delledue giornate i cittadini dei comuni ogliastrini potrannoeffettuare il tampone in tutte le postazioni, operative dalle8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, muniti della tessera sanitariae lasciando un numero del cellulare al quale saranno comunicatele credenziali per ottenere il referto.I test saranno ripetuti a distanza di una settimana, l’11 eil 12 gennaio, su tutti i soggetti risultati negativi al primotampone. Mentre chi dovesse risultare positivo, nella prima onella seconda fase, sarà sottoposto ad accertamento per mezzodel tampone molecolare con conseguente tracciamento dei contattiper spezzare la catena dei contagi.“Abbiamo scelto l’Ogliastra perchè è uno dei territori piùsensibili – conclude Temussi – un test in vista dellasomministrazione in massa del vaccino? Sono cose diverse inrealtà ma che vanno nella stessa direzione”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram